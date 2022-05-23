سندويتشات الدجاج المشوي بالباربيكيو

هل تبحثين عن وصفة سهلة وسريعة للحصول على الطعم المدخن للدجاج المشوي مع صوص باربكيو خاصة خلال رحلات فصل الصيفإليك المقادير والخطوات وفقا لموقع بولد سكاى الهندي.

المقادير:



4 من صدور الدجاج منزوعة العظم والجلد

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 - 1 1/2 كوب صلصة باربيكيو

8 قطع من خبز الهمبرجر

1 كوب مايونيز

عصير نصف ليمونة

خطوات تحضير الوصفة:



1- سخني الشواية على حرارة متوسطة إلى عالية، ثم قطعي صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة مما يجعله أرق وبالتالي يتم طهيه بشكل أسرع ثم رشي زيت الزيتون والملح والفلفل.



2- صبي نصف كوب من صلصة الباربيكيو في وعاء وضعيه جانبًا حيث ستضيفه إلى الدجاج المطبوخ لاحقًا.



3- يُسكب 1/3 إلى 1/2 كوب من صلصة الباربكيو فوق كل قطع دجاج ثم ادخلي الدجاج للشواء.



4- اشويها لمدة 5 إلى 6 دقائق على الجانب الأول، اقلبي الدجاج وأضيفي صلصة الباربكيو إلى الجانب الثاني يُشوى لمدة 5 إلى 6 دقائق أخرى على الجانب ثم نخرجها من الشواية.



5- عندما يخرج الدجاج من الشواية، اتركيه يبرد لفترة وجيزة ثم استخدمي شوكتين لتقطيعي الدجاج ثم ضيفي نصف كوب من صلصة الباربيكيو التي وضعتيها جانبًا إلى الدجاج المبشور.

6- قومي بتحميص الخبز وأضيفي مخلل الكولسلو ودجاج باربيكيو مبشور، يمكنك تقدم السندويتشات مع البطاطس المقلية والمخللات على الجانب.

