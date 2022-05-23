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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل: سيراميكا كليوباترا استحق الفوز وشادي حسين يستحق التواجد بالمنتخب.. فيديو

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

قال علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، إن سيراميكا كليوباترا، قدم مباراة هجومية رائعة أمام مصر المقاصة، استحق عليها الفوز برباعية، على عكس ما حدث بمباراة الإسماعيلي الماضية.

وأضاف نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لا بد من عدم القلق على فريق سيراميكا كليوباترا، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه الفريق بجميع مراكزه في الملعب.

وتابع حديثه، أن شادي حسين، يؤدي الدور الهجومي والدفاعي بقوة كبيرة، وقادر على إفادة منتخب مصر، مطالبًا الجهاز الفني للفراعنة، بمتابعته، خاصة وأن المنتخب يحتاج لمثل هؤلاء اللاعبين.

واختتم تصريحاته، أن شادي حسين، يمتلك مقومات اللاعب الدولي، وسيكون مكسبا للمنتخب الوطني، إذا حصل على الثقة، مشيرًا إلى أن محمد إبراهيم لاعب مميز للغاية ودوره كبير داخل الملعب.

وازداد موقف نادي مصر المقاصة تأزمًا في الدوري المصري، بعدما تعثر بالخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف لواحد، مساء اليوم الأحد، في الجولة 20 من المسابقة.

وتقدم المقاصة بهدفه الوحيد في الدقيقة 15 عن طريق كريم صلاح، قبل أن يتعادل أحمد محسن لسيراميكا في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

ونجح عبد الله محمود في تسجيل الهدف الثاني لسيراميكا في الدقيقة 67، قبل أن يضاعف محمد إبراهيم من تقدم الفريق في الدقيقة 85 بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء، ثم عاد أحمد محسن ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 90+4.

وارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة 24 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 13 نقطة في المرتبة 17 وقبل الأخيرة.
 

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