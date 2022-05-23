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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون إصابات.. السيطرة على حريق نشب بحوش في طما بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق نشب بحوش، مِلك عامل ثلاثيني، بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج؛ إثر حدوث ماس كهربائي؟ دون حدوث أية إصابات بشرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بحوش دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو (فايق ع ب س- 36 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات بشرية.

وبسؤال مالك الحوش أفاد بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي، مُضيفًا بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفي الشبهة الجنائية.

سوهاج حريق حوش طما الحماية

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