الأمم المتحدة: أكثر من 100 مليون نازح قسرا في العالم

كشفت إحصائية جديدة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن عدد النازحين قسرا حول العالم بلغ أكثر من 100 مليون شخص.

فيما حذرت الأمم المتحدة من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتسبب قريبًا في أزمة غذاء عالمية تستمر لسنوات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الحرب أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الدول الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن بعض الدول قد تواجه مجاعات طويلة الأجل إذا لم يتم استعادة صادرات أوكرانيا إلى مستويات ما قبل الحرب.

أدى الصراع إلى قطع الإمدادات عن موانئ أوكرانيا ، التي كانت تصدر في السابق كميات هائلة من زيت الطهي وكذلك الحبوب مثل الذرة والقمح.

وأدى ذلك إلى انخفاض العرض العالمي وتسبب في ارتفاع أسعار البدائل. ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 30٪ تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي ، وفقًا للأمم المتحدة.