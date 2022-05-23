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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل يطلق النار على نجل شقيقه بسوهاج بسبب الميراث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

امرت النيابة العامة بمحافظة سوهاج، بتجديد حبس عامل في منتصف العقد السادس من العُمر، خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ لإصابته نجل شقيقه بطلق ناري بمشط الساق الأيمن؛ إثر خلافات الميراث القائمة فيما بينهما، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما اصيب عامل في منتصف العقد الرابع من العُمر، بطلق ناري بمشط الساق الأيمن، على يد شقيق والده؛ إثر خلافات على الميراث، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود اشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو حماده ع س- 34 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز سوهاج، مصاب بطلق ناري بمشط الساق الأيمن.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال المصاب ووالده المدعو عوض س ع ع- 70 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية، اتهما عم المصاب المدعو علي س ع- 55 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته؛ بسبب خلاف على الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم عبارة عن، فرد روسي محلي الصنع، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج حبس طلق الميراث شقيق

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