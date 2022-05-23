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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تستمتع بعطلتها الصيفية بمحافظة الأقصر.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة نسرين طافش عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت نسرين في الصور بإطلالة صيفية من الأقصر، وهي تشرب عصير البرتقال.

 

وكتبت: " مع أنو درجات الحرارة كانت عالية بين الجبال وفعز الضهر وكل شوي كنت أعمل استراحة، بس كنت مستمتعة كتير باكتشاف ها المكان الساحر معبد حتشبسوت ووادي الملوك.

 

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة" شارك في بطولته النجوم: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

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