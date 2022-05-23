عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الصلاة لحابس البول للمحافظة على الوضوء.. الإفتاء توضح

صدى البلد

حكم حبس البول للمحافظة على الوضوء.. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»، فإذا صلى الإنسان مع مدافعة الخبث -البول أو الغائط- فقد عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا صلاة له في هذه الحال، وعليه أن ينصرف عن الصلاة ويقضي حاجته، ثم بعد ذلك يتوضأ مرة أخرى ويصلي خير من صلاته بوضوء يكون فيه مدافعاً للبول والغائط، وليستحضر إذا دعته نفسه إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان». 

 

فإذا استحضر هذا فإنه لن يذهب يصلي وهو يدافع الأخبثين.

 

كيفية صلاة مريض سلس البول أو الريح


قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مريض سلس البول يعد من أصحاب الأعذار وبالتالي فإن هذا المريض أمامه حلان الأول أن يتطهر قبل كل صلاة بأن يمسح بالماء المكان الذي نزل به الماء ولا يشترط الاستحمام ثم يتوضأ عند سماع الأذان ويصلي مباشرة ولا يلتفت لأي شيء يحدث له.
 
وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: أن الحل الثاني أنه يجوز لمريض سلس البول أو الريح أن يؤخر الصلاة بمعني أنه يجوز له تأخير صلاة الظهر إلى قبل صلاة العصر بدقائق بحيث إذا ما انتهى من صلاة الظهر وأعقبه آذان العصر فليصل العصر مباشرة قبل ان يحدث له ما يفسد وضوءه وطهارته من بول أو ريح .

وتابع: يجوز لمرضى سلس البول ان يرتدي الحفاضة وإذا ما حضر وقت الصلاة خلعها وطهر موضع البول وتوضأ للصلاة كما انه اذا حدث وان نزل بول أثناء الصلاة فلا يلتفت لذلك.

صلاة مريض سلس البول سلس الريح دافع الأخبثين الوضوء حكم حبس البول لأجل المحافظة على الوضوء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

شيرين تحرر محضرا ضد طليقها حسام حبيب بعدم التعرض والفنان: مكنتش ناوي أذى

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 23 مايو 2022

تراجع 1000 جنيه.. مصانع الحديد تبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اليوم .. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد موافقة النواب.. تعرف على ضوابط تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال 

قطاع الأعمال: تسجيل 18 ألف منتج لـ1100 شركة متوسطة وصغيرة بـ جسور

قطاع الأعمال: بيع القطن خام جريمة ولا بد من تصنيعه وتصديره

الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.. صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يواجه أكبر اختبار

وزيرة التخطيط تفتتح مؤتمر فرص التمويل البديل في مصر

مع انطلاق دافوس.. مخاوف من تفكك لنظام العالمي بسبب حرب أوكرانيا وكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننتخب معاكوا.. مطالب بالسماح بالتصويت بالمايوه في الانتخابات أسوة بأستراليا

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

بحضور وفاء عامر وريم البارودي.. مصطفى حجاج يشعل فرح بوسي

شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف بوسي

فيديو

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

أزمات الوسط الفني.. وقف غادة إبراهيم آخرها…فيديو

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ