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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظهور أول إصابة بـ جدري القرود في الدنمارك

الدنمارك تسجل أول
الدنمارك تسجل أول حالة بجدري القرود

أعلنت الدنمارك، اليوم الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود لدى شخص عائد من إسبانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير الصحة الدنماركي، ماجنوس هيونيك، في بيان له: "لا تتوقع السلطات الصحية انتشار العدوى في الدنمارك، لكننا نتابع الموقف عن كثب للاستعداد لتطور محتمل في حالة العدوى".

وأشار الوزير الدنماركي إلى أن الشخص المصاب في عزلة حاليا والسلطات على تواصل مع القائمين بمراقبة الحالة.

وفي سياق المتصل، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال اليوم، الاثنين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة اليابانية، طوكيو، إنه لا يتوقع أن يكون الانتشار الواسع لفيروس "جدري القردة" بنفس خطورة جائحة كورونا "كوفيد-19"، مضيفًا "لقد كان لدينا حالات من جدري القردة في الماضي، ولدينا لقاحات للتعامل معه".

وأوضح بايدن أن لقاح الجدري يعمل ضد جدري القرود، متابعا: "لا أعتقد أن خطره يرقى لمستوى الخطر الذي فرضه كوفيد-19"، لكنه دعا الناس إلى "الحذر".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة لديها مخزون كاف من لقاح الجدري للتعامل مع الفيروس الحالي، قال بايدن، "أعتقد أن لدينا ما يكفي للتعامل مع احتمال حدوث مشكلة".

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