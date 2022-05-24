أبرزها خبز الصودا.. طرق طبيعية للتخلص من فرط التعرق

لا يفضل العديد من الأشخاص استخدام مضادات التعرق التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية ويبحثون عن طرق طبيعية لإيقاف التعرق .

طرق طبيعية للتخلص من فرط التعرق

1- الذرة وخبز الصودا

يعد نشا الذرة وصودا الخبز من العوامل التي تمتص الماء بشكل طبيعي، نظرًا لأن صودا الخبز قلوية، وبالتالي تتصدى للأحماض المحبة للبكتيريا في العرق وتعمل كمزيل طبيعي للعرق، وتحتوي العديد من مزيلات العرق التي يتم شراؤها من المتاجر على صودا الخبز لهذا السبب بالذات.

وعند استخدام نشا الذرة وصودا الخبز يجب التأكد من جفاف الإبطين ووضع مزيج كثيف من الاثنين مباشرة على المنطقة المتعرقة كل ليلة، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء.

2- عصير قمح

مزيل للسموم طبيعي ، عصير عشبة القمح غني بفيتامين أ ، ج ، ب 12 ، ب 6 وحمض الفوليك، عن طريق تحييد وتخفيف السموم في الدم ، فإن شرب ملعقة كبيرة فقط من عشبة القمح يوميًا يساعد في مقاومة العرق، كما يقلل عصير عشبة القمح أيضًا من رائحة العرق.