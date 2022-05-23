شكري يبحث سبل دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة تغير المناخ

يواصل وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مشاركته اليوم الاثنين، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويحضر الوزير شكري جلسة حول جهود التكيُف مع تغير المناخ؛ لبحث سُبُل دعم الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص لهذه الجهود.

يأتي ذلك بعد أن عقد وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم، اجتماعا مع مبعوث المناخ الصيني، شي شينهوا، على هامش حضوره فعاليات الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وخلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، التقى الوزير شكري كلاً من شقيقيّه الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر.

كما التقي وزير الخارجية، اليوم في دافوس، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورجيه برانديه حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون بين مصر ومنتدى دافوس في إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر COP27، كما تناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمن الغذائي في ظل الأزمة الأوكرانية وسبل الحد من تداعياتها.

والتقى شكري ايضا نائب رئيس المفوضية الأوروبية مفوض تعزيز أسلوب الحياة الأوروبية مارجريتيس شيناس، حيث بحثا العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والتدريب المهني والتعليم الفني، والهجرة، والثقافة، والهجرة، والثقافة.

