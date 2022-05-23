واعظة بالأوقاف: انطلاقة جديدة للمرأة في المجال الدعوي بعد توجيهات الرئيس ..فيديو

قالت الدكتورة يمنى أبو النصر، إحدى واعظات وزارة الأوقاف، إنه من الأمور الجميلة والمشرفة مشاركة المرأة وريادتها في المجال الدعوي خصوصا وأنه خلال الفترة الماضية كان التوجه الدعوي كله ذكوري وكانت المرأة ممنوعة من ممارسة هذا الحق.

وأعربت "أبو النصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، عن سعادتها البالغة بعودة المرأة لممارسة هذا الحق بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتبوؤها مكانة رفيعة في المجتمع؛ موضحة أن المرأة مفيدة في المجال الدعوي مثل الرجل تماماً خصوصا في الأمور المتعلقة بالمرأة بداية من قراءة القرآن الكريم وتعاليمه إلى الإفتاء فيما يخص أمور المرأة.

وتابعت: "من أولى بالإفتاء في الأمور التي تخص المرأة؛ الرجل أم المرأة الأقرب لنفس جنسها والأدرى بالأحكام والظروف التي تمر بها المرأة وبالحالات النفسية مما يدل على أن هناك نوعًا من أنواع التخصص في الإفتاء خاصة بالمرأة، إلى جانب تفادي الحرج الذي تلتمسه المرأة من الإفتاء بالمسائل التي تخص المرأة بشكل خاص.



