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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التزام بايدن بالتدخل حال غزت الصين تايوان.. هل تتراجع بكين؟

بايدن خلال تواجده
بايدن خلال تواجده في كوريا الجنوبية

قال مسؤول بالبيت الأبيض في وقت لاحق إن تعليقات بايدن لا تمثل تغييرًا في السياسة ، على الرغم من أن الولايات المتحدة لديها استراتيجية منذ فترة طويلة تتمثل في الغموض المتعمد حول كيفية ردها في حالة العدوان العسكري من قبل الصين في تايوان، وفق ما أوردت صحيفة كوارتز.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها موظفو ومساعدوا الرئيس لتوضيح اللبس حول تصريحاته بشأن التزامات الولايات المتحدة تجاه تايوان. 

وحدث الشيء نفسه العام الماضي عندما أدلى الرئيس الأمريكي بتصريحات مماثلة ردًا على سؤال في دار البلدية في الولايات المتحدة.

والجديد، إن بايدن، تحدث اليوم من مكان أقرب بكثير جغرافيًا من الصين، وهو يقف إلى جانب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو.

واعتبرت صحيفة كوارتز، إن بايدن أزال الغموض حول تايوان، حيث كان واضحًا بشكلٍ لا لبس، عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في حالة الغزو الصيني لتايوان، فقال "هذا هو الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا".

جاءت التعليقات قبل اجتماع للحوار الأمني ​​الرباعي، الذي ضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة في مجموعة تهدف إلى مواجهة الصين.

لعقود طويلة، كان يُعتقد أن سياسة الغموض الاستراتيجي الأمريكية هي وسيلة لتحقيق التوازن بين الجانبين الصيني والأمريكي، بالنظر إلى أن العلاقات الجيدة مع كل من الصين وتايوان كانت مهمة لمصالح الولايات المتحدة.

وتزعم الصين أن لها السطوة على الجزيرة التي يحكمها نظام حكم ديمقراطي، وإنها  أراضي تابعة لها منذ خروج الحزب الشيوعي منتصرًا من الحرب الأهلية الصينية في عام 1949. 

من خلال الغموض فيما يتعلق بما ستفعله الولايات المتحدة في حالة وقوع هجوم صيني ، كان الهدف هو ردع العدوان الصيني ، مع ذلك أيضًا فرض ضوابط على القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان ، وبالتالي تجنب إثارة غضب بكين.

ويرى المحللون إن الأمر يتعلق  بتوفير الوضوح المشروط فيما يتعلق بالظروف التي يكون فيها تدخل الولايات المتحدة مناسبًا.

لكن التحول إلى "الوضوح الاستراتيجي" ، كما يشير أحد المحللين ، لن يحدد بالضرورة ما تقرر بكين فعله، فقد تخالف بكين التوقعات وتقوم بهجوم على تايوان، لكنها ستستغل في ذلك الوقت المناسب، وعلى الأرجح وفق المحللين فلن تقدم الحكومة الصينية على الأمر، وسط حالة من الاقتصاد الذي تراجع كثيرًا بفعل الوباء، وهي من الدول التي يهمها الاقتصاد بالدرجة الأولى.

البيت الأبيض تايوان الصين الولايات المتحدة العدوان العسكري طوكيو مواجهة الصين

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