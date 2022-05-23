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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري تستعيد ذكرياتها مع مسلسل البحث عن علا

هند صبري
هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورًا من كواليس مسلسل “البحث عن علا”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت هند صبري علي الصور كاتبة: “افتقد علا اليوم، هل تفتقدونها انتم ايضا؟”.

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هند صبري تشارك جمهورها صورة من حفل ختام مهرجان قابس السينمائي

وكانت طرحت منصة نتفلكيس العالمية الموسم الأول من مسلسل “ البحث عن علا ”، خلال شهر فبراير الماضي. 

مسلسل البحث عن علا يتكون من 6 حلقات، وعادت فيه الفنانة هند صبري وبعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية  علا عبد الصبور، والتى سبق وان قدمتها فى مسلسل “عايزة أتجوز”، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

"علا" التي انجبت ولدا وبنتا تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عددا كبيرا من النجوم.

مسلسل  البحث عن علا أصبح متاح  عبر المنصة العالمية “نتفليكس” بداية من ٣ فبراير وذلك في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية، حيث تخوض علا خلال ست حلقات العديد.

ويصطحب  علا عبد الصبور  في رحلتها عدد كبير من النجوم منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور أم علا . وهاني عادل في دور زوجها هشام.

كما انضم اليهم فى مسلسل “ البحث عن علا ” كل من  ندى موسى و محمود الليثي و داليا شوقي، مع نخبة  من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد  النبوي .فهل تتمكن بمساعدة اسرتها و اصدقائها من بناء حياة خاصة بها و ايجاد التوازن بين مسؤولياتها  المتعددة و محاولتها الخوض في مغامرة جديدة في حياتها؟.

الفنانة هند صبري هند صبري كواليس مسلسل “البحث عن علا” مسلسل “البحث عن علا” البحث عن علا

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