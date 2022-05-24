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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش: مجلس اتحاد الكرة لم يحترمني واسألوا جمال علام وجهاز المنتخب.. فيديو

كيروش
كيروش

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر سبب رحيله عن تدريب الفراعنة عقب الفشل فى التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال كيروش فى تصريحات له عرضها برنامج كورة كل يوم عبر  قناة الحياة :" في الوقت الحالي لا أعتقد أنه الوقت المناسب للحديث عن رحيلي عن منتخب مصر، ولكن عليك أن تسأل رئيس الاتحاد المصري جمال علام وأعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف :" اسأل وائل جمعة، ضياء السيد، محمد شوقي، عصام الحضري، وليد العطار.. كل هؤلاء يعلمون ما حدث".

وأردف :" لماذا يجب علي كيروش الحديث عن ذلك؟ من قبل أخبرتك، الرئيس جمال علام ومجلس الإدارة لم يحترموني وجهازي الفني، ولم يحترموا عملنا والتزامنا؛ لذلك لا أعتقد أنه من الضروري قول أي شيء آخر".

وأكمل :" إنهم لم يريدوا كارلوس كيروش كمدرب للمنتخب المصري هذا الأمر بكل بساطة.. لكن لماذا؟ هذا الأمر عليهم توضيحه ولست أنا".

واتم كيروش حديثه :" النتائج وأداء اللاعبين يتحدثون عن عملي مع المنتخب، والجماهير بشكل عام تحدثوا عن سعادتهم وفخرهم بالفريق واللاعبين"

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البرتغالي كارلوس كيروش منتخب مصر نهائيات كأس العالم 2022 الاتحاد المصري جمال علام

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