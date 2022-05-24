عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة إبراهيم لصدى البلد: التحقيق معي سيستمر ليوم آخر لتفريغ باقي الفيديوهات

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

أكدت الفنانة غادة إبراهيم في تصريح خاص لصدى البلد ان التحقيق معها في نقابة المهن التمثيلية سيستمر لليوم الثلاثاء، أيضا، وهو اليوم الثاني لها بعد أن بدأ التحقيق معها أمس الإثنين، بشأن أزمة جنازة سمير صبري.

وقالت غادة إبراهيم:" لسه داخلة بيتي منذ قليل، والتحقيق معي سيستمر ليوم آخر، سيكون اليوم، في المساء، حيث سيتم تفريغ باقي الفيديوهات  ".

وأشارت الفنانة غادة إبراهيم، إلى خضوعها للتحقيق مساء أمس داخل مقر نقابة المهن التمثيلية بصبحة المحامي الخاص بها، بناء على طلب من قبل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وقالت غادة إبراهيم فى تصريحات خاصة لصدى البلد: “كلي ثقة في عدم إدانتي أو صدور قرارات ضدي، وأحترم النقابة ومجلس إدارتها وأعضاءها وكذلك أحكام القضاء المصري الشامخ”.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، أعلنت  إيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل؛ نتيجة لما بدر منها من إساءة في جنازة الراحل سمير صبري.

وجاء البيان كالتالي: قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها الى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات.

بداية الازمة

وكانت الأزمة بدأت حين انفعلت الفنانة غادة إبراهيم، خلال تواجدها في جنازة الفنان سمير صبري صباح، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وقالت غادة إبراهيم، إنه تم منعها من ركوب «الباص» المخصص لنقل الفنانين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، إلى مدافن عائلة سمير صبري بالإسكندرية، مشيرة إلى أن مذيعة، هي التي منعتها .

وأوضحت غادة إبراهيم، أن المذيعة قامت بمنعها من ركوب باص الفنانين ،، لترد عليهما قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، أنا أصلا إسكندرانية ورايحة الجنازة، لكن منعوني أركب معاهم».

غادة ابراهيم الفنانة غادة إبراهيم نقابة المهن التمثيلية التحقيق مع غادة إبراهيم سمير صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

موضوعات متعلقة

مفاجأة نارية.. حسام حبيب رد شيرين عبدالوهاب لذمته بعد أسبوعين من الطلاق

نقل مفيد فوزي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة حزنا على وفاة سمير صبري

كريم أبو زيد وشحته كاريكا يطرحان كليب إيزى إيزى.. فيديو وصور

شقيق خالد عليش يحتفل بخطوبته فى جو عائلى ..صور

الظهور الأول لنادين نجيم برفقه طليقها بعد الانفصال.. شاهد

مصادر لـ"صدى البلد": الزعيم عادل إمام بصحة جيدة ولا صحة لوفاته

رامي صبري يعلن عن موعد حفله المقبل ضمن موسم جدة

بدء أولى عروض مسرحية الحفيد لـ لوسي على المسرح القومي الخميس

ترشيحاتنا

تفسير الحلم قبل الفجر.. الإفتاء: احذروا تأويلها لـ9 أسباب

الرئيس الأمريكي يعلن تصنيف دولة جديدة كحليف من خارج الناتو

غادة إبراهيم لصدى البلد: التحقيق معي سيستمر ليوم آخر لتفريغ باقي الفيديوهات

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

رئيس أوكرانيا: الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة للغاية

مفاجأة نارية.. حسام حبيب رد شيرين عبدالوهاب لذمته بعد أسبوعين من الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق أول رحلة طيران بطاقم كامل من النساء السعوديات |صور

البعض يذهب للمأذون دائما.. كيف تنقل فنانون من زواج لآخر في أيام؟

كريستين ستيوارت وأبطال Crimes of the Future على السجادة الحمراء لمهرجان كان

طريقة عمل مشروب الزعفران.. فوائده للرجال والبصر

فيديو

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ