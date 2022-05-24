غادة إبراهيم لصدى البلد: التحقيق معي سيستمر ليوم آخر لتفريغ باقي الفيديوهات

أكدت الفنانة غادة إبراهيم في تصريح خاص لصدى البلد ان التحقيق معها في نقابة المهن التمثيلية سيستمر لليوم الثلاثاء، أيضا، وهو اليوم الثاني لها بعد أن بدأ التحقيق معها أمس الإثنين، بشأن أزمة جنازة سمير صبري.

وقالت غادة إبراهيم:" لسه داخلة بيتي منذ قليل، والتحقيق معي سيستمر ليوم آخر، سيكون اليوم، في المساء، حيث سيتم تفريغ باقي الفيديوهات ".

وأشارت الفنانة غادة إبراهيم، إلى خضوعها للتحقيق مساء أمس داخل مقر نقابة المهن التمثيلية بصبحة المحامي الخاص بها، بناء على طلب من قبل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وقالت غادة إبراهيم فى تصريحات خاصة لصدى البلد: “كلي ثقة في عدم إدانتي أو صدور قرارات ضدي، وأحترم النقابة ومجلس إدارتها وأعضاءها وكذلك أحكام القضاء المصري الشامخ”.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، أعلنت إيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل؛ نتيجة لما بدر منها من إساءة في جنازة الراحل سمير صبري.

وجاء البيان كالتالي: قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها الى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات.

بداية الازمة

وكانت الأزمة بدأت حين انفعلت الفنانة غادة إبراهيم، خلال تواجدها في جنازة الفنان سمير صبري صباح، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وقالت غادة إبراهيم، إنه تم منعها من ركوب «الباص» المخصص لنقل الفنانين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، إلى مدافن عائلة سمير صبري بالإسكندرية، مشيرة إلى أن مذيعة، هي التي منعتها .

وأوضحت غادة إبراهيم، أن المذيعة قامت بمنعها من ركوب باص الفنانين ،، لترد عليهما قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، أنا أصلا إسكندرانية ورايحة الجنازة، لكن منعوني أركب معاهم».