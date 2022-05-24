مصرع سائق تدخل لفض مشاجرة بين طرفين بالقليوبية

شهدت منطقة القلج بمركز الخانكة فى محافظة القليوبية جريمة قتل بشعة، حيث قام عاطل بطعن سائق أثناء قيام المجنى عليه بفض مشاجرة بين المتهم وسيدة وأحد أقاربها، حيث قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض مطواة، تم القبض على المتهم، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من المستشفى بوصول شاب وتوفى فور وصوله متأثرا بإصابته.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليه يدعى ا. ا. ع 26 سنة ومقيم القلج بدائرة مركز الخانكة، ويعمل سائق على توك توك، حيث تبين أنه أثناء عمله على مركبة توك توك طلبت منه فتاة ونجل خالتها بتوصيلهم، وعند وصولهم للمنزل، قام عاطل بالتشاجر معهم والتعدى عليهما، وأثناء محاولة إنهاء المشاجرة قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض سكين، وتوفى متأثرا بإصابته.