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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: ارتفاع آخر فى درجات الحرارة اليوم .. فيديو

الأرصاد
الأرصاد

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد أرتفاعاً تدريجياً لدرجات الحرارة، حيث سجلت العظمى بالأمس 32 درجة مئوية.

وأضافت “غانم”، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية،  أنه من المتوقع اليوم وجود أرتفاع آخر فى درجات الحرارة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك زيادة فى زيادة  سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وهو ما يزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء مائلة للحرارة على محافظات السواحل الشمالية، لافتة إلى أن مناطق جنوب الصعيد من أكثر المناطق التي تشهد ارتفاعاً فى درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خلال فترات الليل سنشعر بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة مع وجود رطوبة في الجو، وهو ما يشعرنا بالأجواء اللطيفة المعتدلة ليلاً.  

درجات الحرارة ارتفاع طفيف رطوبة جنوب الصعيد 32 درجة مئوية

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