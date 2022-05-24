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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

منها تعليم مهارات الكمبيوتر.. أحمد الحيوي يوضح تخصصات جامعة التكنولوجيا

أحمد الحيوى
أحمد الحيوى

قال أحمد الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن طالب الجامعة التكنولوجيا  نسبة العملى فى دراسة 60%، ودراسة العملى بشكل مكثف هو هدفنا.

وأضاف “الحيوي”،  خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن المرحلة الأولى فى التعليم الفنى سنتين، ومن بعدها يمكن أن يمارس المهنة في سوق العمل، ويعود مرة أخرى لتكملة البكالوريوس فيما بعد.

وتابع الأمين العام لصندوق تطوير التعليم،  أن ثقافة العمل تحتاج أن تزيد فى الدولة تخريج خريجين قادرين على تحمل المسؤولية فيما هو قادم، سواء فى السوق المحلى فى مصر أو على مستوى الدول الأوروبية.

وأوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أننا أنشأنا نقابة التكنولوجيين، حيث ينضموا إلينا جميع الخريجين من كلية التكنولوجيا، وبالتالى هذه النقابة تستطيع أن تنمى من مستواهم  وتقف بجانبهم.

وأكد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم،  أن محتوى الجامعة التكنولوجيا يدور حول الأمن الصناعى، والحفاظ على السلامة الصناعية، إلى جانب تنمية الشخصية وتعليم مهارات الكمبيوتر، والتخصص الذي يشمل الجزء المعرفى والعملى.

كلية التكنولوجيا النقابة سوق العمل تطوير التعليم الجامعة التكنولوجيا البكالوريوس

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