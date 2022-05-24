محاضر بـ الفيفا: أسوان لا يستحق ضربة جزاء ثالثة في مباراة الزمالك

علق هكتور فيرجادا المحاضر بالاتحاد الدولي فيفا علي اللعبة الخاصة التي طالب لاعبو أسوان باحتسابها ضربة جزاء أمام الزمالك، ولم يحتسبها الحكم محمد يوسف بعد اللجوء للفار.

وأكد فيرجادا أن مهاجم اسوان اختلق الخطأ بعد وضع قدمه في اتجاه قدم مدافع الزمالك، مؤكدا أن القرار الصحيح هو عدم وجود ضربة جزاء، وكان من المفترض أن يتم احتسابها خطأ علي المهاجم لإدعاء السقوط.

وكان الزمالك قد فاز علي أسوان بهدفين مقابل هدف واحد في نصف نهائي كأس مصر 2021، في المباراة التي شهدت احتساب ضربتي جزاء لأسوان تم اهدارهما قبل ان يطالب اسوان باحتساب ركله جزاء ثالثة لكن حكم المباراة رفض احتسابها بعد اللجوء للفار.

تقدم أسوان عن طريق محمد ناجي جدو فى الدقيقة 9 من زمن المباراة ، بعدما ارسل محمد رزق تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها جدو براسية قوية ارتدت من العارضة ليتابعها جدة مرة ثانية بتسديدة مرت من بين قدمي عواد لداخل الشباك.

وتعادل للزمالك محمود علاء فى الدقيقة 34 ، من الضربة الركنية من الجانب الأيمن من زيزو ليستقبلها محمد عبد الغني برأسه ويتابعها علاء بقدمه داخل شباك حارس أسوان.

وجاء هدف الزمالك الثاني عن طريق أوباما فى الدقيقة 36 بعدما تلقي عرضية أرضية من أشرف بن شرقي ليسدد بباطن القدم داخل الشباك.

واستطاع محمد عواد حارس الزمالك أن يحافظ على تقدم الفريق الأبيض بالتصدي لركلة الجزاء المُسددة من محمد رزق لاعب أسوان في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وواصل محمد عواد تألقه وتصدى لركلة جزاء ثانية فى الدقيقة 75 من زمن المباراة من لاعب أسوان احمد دحروج .

وتأهل الزمالك بهذا الفوز إلى المباراة النهائية لكأس مصر الموسم الماضي (2020-2021) ، ليواجه الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز .