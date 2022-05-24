عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاضر بـ الفيفا: أسوان لا يستحق ضربة جزاء ثالثة في مباراة الزمالك

الزمالك ضد أسوان
الزمالك ضد أسوان

علق هكتور فيرجادا المحاضر بالاتحاد الدولي فيفا علي اللعبة الخاصة التي طالب لاعبو أسوان باحتسابها ضربة جزاء أمام الزمالك، ولم يحتسبها الحكم محمد يوسف بعد اللجوء للفار.

وأكد فيرجادا أن مهاجم اسوان اختلق الخطأ بعد وضع قدمه في اتجاه  قدم مدافع الزمالك، مؤكدا أن القرار الصحيح هو عدم وجود ضربة جزاء، وكان من المفترض أن يتم احتسابها خطأ علي المهاجم لإدعاء السقوط.

وكان الزمالك قد فاز علي أسوان بهدفين مقابل هدف واحد في نصف نهائي كأس مصر 2021، في المباراة التي شهدت احتساب ضربتي جزاء لأسوان تم اهدارهما قبل ان يطالب اسوان باحتساب ركله جزاء ثالثة لكن حكم المباراة رفض احتسابها بعد اللجوء للفار.

تقدم أسوان عن طريق محمد  ناجي جدو فى الدقيقة 9 من زمن المباراة ، بعدما ارسل محمد رزق تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها جدو براسية قوية ارتدت من العارضة ليتابعها جدة مرة ثانية بتسديدة مرت من بين قدمي عواد لداخل الشباك.

وتعادل للزمالك  محمود علاء فى الدقيقة 34 ، من الضربة الركنية من الجانب الأيمن من زيزو ليستقبلها محمد عبد الغني برأسه ويتابعها علاء بقدمه داخل شباك حارس أسوان.

وجاء هدف الزمالك الثاني عن طريق أوباما  فى الدقيقة 36 بعدما تلقي عرضية أرضية من أشرف بن شرقي ليسدد بباطن القدم داخل الشباك.

واستطاع محمد عواد حارس الزمالك أن يحافظ على تقدم الفريق الأبيض بالتصدي لركلة الجزاء المُسددة من محمد رزق لاعب أسوان في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وواصل محمد عواد تألقه وتصدى لركلة جزاء ثانية فى الدقيقة 75 من زمن المباراة من لاعب أسوان احمد دحروج .

وتأهل الزمالك بهذا الفوز إلى المباراة النهائية لكأس مصر الموسم الماضي (2020-2021) ، ليواجه الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز .

هكتور فيرجادا فيفا الزمالك كأس مصر أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

لحظات مرعبة.. شاهد| إخراج شاب من أسفل عجلات ترام الإسكندرية

ترشيحاتنا

تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه السلع.. بالأرقام|موقف مخزون مصر من المواد الغذائية

بمساعدة جوجل.. دراسة توضح مدى تأثير الهواتف على الصحة النفسية والعقلية

الأزمة انتهت..رئيس الليجا لـ صدى البلد: برشلونة والريال يستطيعان ضم محمد صلاح

تقارير مغربية تعلن تخوف الوداد من طاقم تحكيم نهائي أفريقيا أمام الأهلي

نصيحتان من بوابة العمرة المصرية للمواطنين عبر صدى البلد

الأحدث في العالم.. محافظ أسيوط يعلن تزويد الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

عملة بصورته.. هدية غير متوقعة للأمير ويليام في عيد ميلاده

طعمها حقيقي.. أول شرائح لحم مصنعة داخل مختبر

فيديو

صفقة الموسم.. مخطط الزمالك لضم إيبوكا .. فيديو جراف

مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب على ذمة حسام حبيب رغم ادعاء الانفصال.. فيديوجراف

أول دولة عربية تعلن تسجيل إصابة بـ جدري القرود.. فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ