عرضت فضائية العربية، فيديو بعنوان، أوكرانيا تخلد ذكرى سفينة "موسكفا" الروسية المدمرة بطابع بريد.

وفى سياق أخر، قال سيرجي براتشوك، المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة أوديسا، إن سفينة حربية روسية تشتعل في البحر الأسود.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال براتشوك، إنه “تم سحب سفينة دعم روسية، “فسيفولود بوبروف”، إلى سيفاستوبول من منطقة جزيرة الأفعى بعد أن اشتعلت فيها النيران”.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة قدمت المعلومات الاستخبارية التي ساعدت أوكرانيا على إغراق موسكفا، سفينة الصواريخ الروسية الرئيسية في البحر الأسود.

وقال مسؤولون لم تُكشف هويتهم إن أوكرانيا سألت الولايات المتحدة عن سفينة تبحر إلى الجنوب من أوديسا، فقالت الولايات المتحدة إن السفينة هي الطراد موسكفا وساعدت في تأكيد موقعها. ثم ضربتها أوكرانيا بصاروخين.

ولم يعلّق البنتاجون على هذه التقارير الإعلامية. لكن متحدثاً باسمه قال إن الولايات المتحدة أعطت معلومات استخبارية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

ونقلت التقارير الإعلامية عن المسؤولين الأمريكيين الذين لم تكشف هويتهم قولهم إنه لم يكن بعلمهم أن أوكرانيا ستستهدف موسكفا بعد مساعدتهم في تحديد موقعها.

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