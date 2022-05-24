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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بزيادة عدد صناديق القمامة طبقاً للكثافة السكانية

صدى البلد

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة نهضة مصر لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول، وكلف المحافظ إدارة الرقابة والرصد البيئي بمتابعة وضع النظافة العامة في الشوارع مشددا على زيادة عدد الحاويات في المناطق الأكثر احتياجا والمكتظة بالسكان .

وفي هذا الصدد ؛ تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد مع رؤساء الاحياء وادارة الرصد البيئى بالمحافظة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع ، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين

حيث قامت إدارة الرصد البيئي بالمحافظة برئاسة المهندسة رشا شوقى ، بتوزيع 25 حاوية قمامة جديدة في شوارع حي العجمي ، كما شدد المحافظ على ادارة الرصد البيئي بضرورة متابعة مستوى النظافة بالمناطق التي كثرت منها شكاوى المواطنين والقيام بالعديد من الحملات على المحال لضمان تنفيذ الضوابط والاشتراطات التي تضمن نظافة الشارع وعدم القاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

ومن جانبها، أشارت شوقي؛ الى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي تقوم بالعديد من الحملات لمتابعة مستوى النظافة بالاحياء المختلفة وتقوم بتحديد المناطق التي تحتاج إلى زيادة عدد الحاويات بها طبقاً للكثافة السكانية.

وقال السيد موسي رئيس حى العجمى أنه تم توزيع الـ 25 حاوية على شوارع (مدخل أكتوبر- وشارع شهر العسل- وشارع الذراع البحري بالكيلو 21 ) نظرا للكثافة السكانية بها وشدة احتياجها لصناديق قمامة لرفع مستوى النظافة العامة بها.

وكثفت شركة نهضة مصر من اعمال رفع كفاءة النظافة العامة بشوارع المحافظة حيث تم  رفع عدد  19 ألف طن مخلفات صلبة، ونحو 89 ألف كيلو مخلفات طبية، خلال ال 72 ساعة الماضية ، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا علي الصحة العامة للمواطنين.

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