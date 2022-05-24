شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار بنسبة 25% منذ نهاية رمضان وحتى الآن

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن هناك تراجع فى أسعار البيض والدواجن، وذلك بعد شهر رمضان.

وأضاف، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن سعر الدواجن فى رمضان كانت بـ 41 جنيه و اليوم أصبحت بـ 30 و 31 جنيه، فى الانخفاض فى أسعار الدواجن كانت بنسبة 25% منذ نهاية رمضان وحتى الآن.

ولفت إلى أنه رغ ارتفاع أسعار الأعلاف، لكن الدواجن تنخفض، وأن الانخفاض بسبب عدم القبول على الشراء، مؤكدًا أن السعر مرتبط بالشراء.

وأشار إلى أن العالم بالكامل يعانى من مشكلات فى الأسعار، و الدولة تتحرك لـ زراعة الذرة ومنتجات الأعلاف وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف التى تأتى من الخارج.

وأوضح أن الوضع فى مصر مستقر مقارنة بالدول، وأن الدولة تبذل مجهود كبير فى توفير السلع لـ المواطنين بأسعار مناسبة.

وتابع :" اتوقع استمرار الانخفاض فى أسعار الدواجن و البيض، خلال الفترة المقبلة".