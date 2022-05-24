أستاذ طب حالات حرجة: معظم الإصابات بأوروبا لجدري القرود لرجال مثليين| فيديو

قال الدكتور حاتم سليمان ، أستاذ طب الحالات الحرجة بلندن ، إن هناك لقاحا مسجلا في الولايات المتحدة الأمريكية ضد مرض " جدري القرود " ، وحتى الآن لا يوجد علاج ثابت للفيروس ، موضحا أنه من الجيد أن اللقاح شبيه بلقاح الجدري المائي .

وأضاف الدكتور حاتم سليمان ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " آخر النهار ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن الفيروس ليس مميتا ، وخطره قليل ، منوها أن الخطر منه على الفئات وهم الحوامل والأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة ، متابعا : "مختلف عن كورونا ولما بيصاب به كبار السن بيكون خفيف " .



وتابع : معظم الحالات في الدول الأوروبية تم تسجيلها لرجال مثليي الجنس ، وهو ما دفع العلماء لدراسة ما إذا كان الاتصال الجنسي بين تلك الفئات هو سبب انتشاره .