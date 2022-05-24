الريف المصري: استصلاح 960 ألف فدان من بني مزار لطريق ديروط الفرافرة

قال اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه باستكمال البنية التحتية لمشروع الريف المصري، والتعاون مع مستثمرين مصريين كبار لاستكمال شبكات الكهرباء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدراسات تشير إلى أن تكلفة إدخال الكهرباء لمنطقة غرب المنيا 7.5 مليار جنيه.



ولفت عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، إلى أنه يتم العمل على تطوير واستصلاح 960 ألف فدان من بني مزار وصولا إلى طريق ديروط الفرافرة.



وأكد أنه تم زراعة أكثر من 61 ألف فدان لأصناف زراعية مهمة في مشروع الريف المصري، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بالتركيز على الزراعات التعاقدية.



وأردف رئيس شركة تنمية الريف المصري، أنه تم إنشاء مدارس تعليم مهني وأساسي في منطقة المهرة وغرب المنيا، وكذلك إنشاء مراكز شرطية لتوفير الأمن في هذه المناطق الصحراوية.



واستطرد أن الناس في الصعيد عندها كرامة وكبرياء ولا مانع لديها في العمل والعرق من أجل دخل ومقابل مناسب.

