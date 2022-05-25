143 هدف.. لاعبة مصرية تحصد لقب هدافة الدوري الفرنسي لكرة اليد..فيديو

كشفت مروة عيد لاعبة نادي نيس الفرنسي لكرة اليد، تفاصيل حصدها لقب هدافة الدوري الفرنسي وترشيحها لجائزة أفضل لاعبة في الموسم .



وقالت مروة عيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أحرزت 143 هدف والمركز الثاني أحرز 133 هدف في الدوري وفزت بلقب الهدافة ".

وأضافت مروة عيد :" شعرت بسعادة كبيرة بعد فوزي بلقب الهدافة "، مضيفة:" لا أركز في عدد الأهداف التي اقوم بتسجيلها لكن اركز في تقديم أداء جيد لمصلحة الفريق والحفاظ على نفسي من الإصابة ".

وتابعت :" تعرضت لإصابة في الموسم وعملت عملية في الغضروف منذ اسبوعين واجري جلسات علاج طبيعي وانا في تحسن مستمر ".

