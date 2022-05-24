الفنان يوسف إسماعيل: مصر من أوائل دول العالم التي واجهت كورونا ثقافيا

قال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن المسرح والفن عموما ليس بمنأى عن الأزمات العالمية، لكنه يستفيد من الأزمات، إذ تولد الأزمة إبداعا مختلفا ومخرجا، مشيرًا إلى أنّ الفن يبحث دوما عن الخروج من الأزمات والبحث عن الحلول.

ولفت إلى أنّ مصر من أوائل دول العالم التي واجهت أزمة كورونا على المستوى الثقافي من خلال مشروع المسرح أون لاين. وأضاف في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي: "العالم مرّ بأزمات كثيرة من الحرب العالمية الأولى والثانية مرورا بازمة كورونا بين الأقطاب المتصارعة حول العالم، وفي أزمة كورونا نشعر بأننا نشاهد فيلم خيال علمي لا نستطيع تصديقه".

وتابع: "أثناء جائحة كورونا، كنت اسأل عما إذا كنت في فيلم أو واقع، فالتلفزيون جرى تقسيمه إلى مربعات كثيرة يعبر كل منها عن دولة، والعالم كله أصبح شاغرا والآلة الصناعية العالمية توقفت بالكامل، إذ توقفت المصانع في أمريكا واوروبا حتى تتحه إلى مجابهة خطر هذا الفيروس، أرى أنه فيلم خيال علمي".

وأكد، أن عجلة الثقافة المصرية لم تتوقف أثناء الأزمة، تأثرت قليلا في البداية، لكنها بحثت عن حلول، موضحًا: "الشخصية المصرية قديمة في التاريخ ولها بعد وإرث ثقافي وإنساني وحضاري عبر الزمن بالكامل ولدينا جينات وراثية كثيرة تجعلنا نتحمل الصدمات ونواجه الأزمات، وبالتالي فإن الأزمات تولد الإبداع".



