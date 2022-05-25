تكنولوجيا ذوي الإعاقة بالاتصالات: اتجاه نحو دعم البحث العلمي بهذه الصناعة| فيديو

قال الدكتور عبد المنعم الشرقاوي ، رئيس الاكاديمية الوطنية للتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الاتصالات ، تعقيبا على تصريح منظمة الصحة العالمية بأن هناك 2.5 مليار شخص من ذوي الإعاقة يحتاجون للتكنولوجيا للمساعدة ، إن منظمة الصحة العالمية تقصد بالتكنولوجيات المعينة هو أي جهاز أو تطبيق قادر على دمج تلك الفئة في المجتمع ، والتمكين بشكل عام .

وأضاف الدكتور عبد المنعم الشرقاوي ، عبر مكالمة فيديو لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن الارقام التي أصدرتها وزارة الاتصالات تدل على أهمية هذه التكنولوجيا ، أن هناك رؤية من الاكاديمية لأهمية وجود هذه التكنولوجيا ، موضحا أن التقرير الصادر يشير على الفجوات ، وأهمية توافر تلك التكنولوجيات محليا ، وبسعر اقتصادي مناسب .

وتابع " الشرقاوي" ، أن الدولة المصرية لها رؤية متقدمة في هذا المجال لدعم هذه الصناعة ، لافتا إلى أن هذا التقرير نتج عنه بعض التوصيات الرئيسية منها مجال دعم البحث والتطوير بالتكامل مع نظام بيئي متكامل لكل الأطراف المعنين بالملف .

وأردف " الشرقاوي " ، أن وزارة الاتصالات تنشأ مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة ويوجد للأكاديمية مقر بها ، وهو بمثابة مركز وطني للبحث والتطوير ، ودعم الصناعة .