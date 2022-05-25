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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

استشهاد شاب فلسطيني
استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي

استشهد الطفل الفلسطيني غيث رفيق يامين البالغ من العمر 16 عاماً متأثرا بجراحه التي أصيب في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بمحيط قبر يوسف شرق نابلس.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب أصيب برصاصة مباشرة في الرأس خلال المواجهات مع الاحتلال في المنطقة الشرقية من نابلس، حسب وكالة "معا".

وأكدت مصادر محلية أن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع أكثر من 80 اصابة مختلفة في المكان.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة عشرات الفلسطينيين بعضها خطيرة، بمواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأوضح أنه تعامل مع إصابتين بالرصاص في منطقة الرأس خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق نابلس، مشيراً إلى أن إحدى هذه الإصابات خطيرة جداً.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت الوكالة  أن دوريات تابعة للجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية بالقرب من مفرق الغاوي شرقي نابلس، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وأثناء الاقتحام، أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، بشكل مكثف مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات بين الفلسطينيين.

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