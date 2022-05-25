4 يونيو.. مسلم يحيي حقلا غنائيا بساقية الصاوى

يحيي الفنان مُسلم حفلاً غنائياً بقاعة المهر بساقية الصاوي، يوم السبت الموافق 4 يونيو المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء .

وسيقدم مسلم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيره التي يعشقها جمهوره.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "فارس" الأغنية الرسمية للعمل السينمائى والتي تأتي بعنوان "مبهتمش"، من غناء مسلم وألحان وتوزيع حمدي سامح وكلمات إبراهيم عبد اللطيف.

قدم المطرب مسلم في أغنية الفيلم " مبهتمش" لونًا جديدا بطابع رومانسي جذاب يناسب سياق الأحداث الدرامية التى تشهد علاقة عاطفية بين "فارس" الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر و "وعد" التى تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي، بعد أن جمعتهما محنة واحدة وقصة إنسانية مشتركة.