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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يجمد أصول رجال أعمال روس بقيمة 10 مليارات يورو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تجميد أصول رجال أعمال روس بقيمة نحو 10 مليارات يورو، وذلك في إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

ووفقا لوكالة الانباء الألمانية "د ب أ"، كشفت بيانات للمفوضية الأوروبية أن رجال الأعمال الروس حرموا من الوصول إلى اليخوت الفاخرة والعقارات وغيرها من الأصول التي تقارب قيمتها 10 مليارات يورو.

وكان هذا المبلغ لا يزيد عن 6.7 مليار يورو بحلول 8 أبريل الماضي.

كما تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مشروع قانون اليوم الأربعاء من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، أن روسيا منعت 154 عضوًا من مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني من دخول البلاد، ردًا على قرار لندن في مارس بإدراج كامل أعضاء مجلس الاتحاد الروسي تقريبًا على قائمة العقوبات.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان الخارجية الروسية أن المنع جاء رداً على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في مارس من العام الجاري بإدراج كامل أعضاء مجلس الاتحاد التابع للجمعية الفيدرالية لروسيا على قائمة العقوبات تقريباً.

وعلى أساس المعاملة بالمثل، ذكر بيان الخارجية الروسية أنه تم فرض قيود شخصية على 154 عضوا في مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني، موضحًا أن "هؤلاء الأشخاص، الذين لن يُسمح لهم بعد الآن بدخول بلادنا، قدموا مساهمة مباشرة في تطوير إجراءات العقوبات المناهضة لروسيا في لندن بهدف تهيئة الظروف لعزلة روسيا السياسية وتدمير اقتصادها، باستخدام سلطتهم حتى "الهستيريا المعادية" لروسيا في المملكة المتحدة، والتي خضعت للمسار السياسي المعادي للروس الذي تتبعه حكومة المحافظين البريطانية. 

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