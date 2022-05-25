استشاري: الدولة المصرية تشهد أعلى مستوى عالمي في جراحات العظام

كشف الدكتور تامر أبو هميلة استشارى العظام والمفاصل عن طرق التعامل مع جراحات العظام ضمن المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار.



وقال "أبو هميلة" خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: إن هناك تعاونا مصريا ألمانيا فى المجال الطبى ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، منوها أن السبب الأول للوفاة على مستوى العالم هى الحوادث وليست الأمراض والدولة المصرية على أعلى مستوى عالميا فى جراحات العظام سواء الجراحات الدقيقة أو المناظير .



وتابع أن مرضى جراحة العظام وخاصة الحوادث يصعب عليهم الانتظار لإجراء العمليات ولهم الأولوية فى المقام الأول ، منوها أن الأطباء تختلف مدارسهم فى تشخيص أمراض العظام فمنهم من يشخص الحالة لاحتياجها للغضروف ، احتياجه للعمليات الجراحية من عدمها حيث أن الطب بحاجة دائما للتعليم الطبى المستمر من خلال متابعة التكنولوجيا والتطور ، حضور المؤتمرات الطبية باستمرار لمواكبة التطور العلمى .