نائبة الرئيس الأمريكي تطالب بالتحرك لتقييد حيازة الأسلحة النارية بالولايات المتحدة

طالبت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس اليوم / الأربعاء / بضرورة التحرك لتقييد حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

ونددت هاريس في تصريحات لها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - بإطلاق شاب النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس، في مجزرة راح ضحيتها 19 طفلاً وبالغين برصاص شاب اقتحم مدرستهم.

وقالت هاريس "كفى يعني كفى، فقلوبنا ما زالت تتحطم بسبب عمليات إطلاق النار التي تشهدها المدارس الأمريكية باستمرار، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة للتحرك"، وذلك في مناشدة للكونجرس لإصدار تشريع يفرض قيوداً على بيع الأسلحة النارية وحيازتها.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا الكونجرس الأمريكي إلى الوقوف في وجه لوبي الأسلحة النارية.. مضيفا أن الوقت حان لتحويل الألم إلى عمل من أجل كل مواطن في الولايات المتحدة.