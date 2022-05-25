عملة عملاقة.. بريطانيا تحتفل باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث بطريقة خاصة| صورة

من أجل الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث، أنتجت دار سك العملة الملكية البريطانية أكبر عملة لها على الإطلاق، حيث يبلغ وزنها 15 كيلوجراما، وذلك بتكليف من أحد هواة جمع التحف.

ويظهر في شكل العلمة المميزة والمصنوعة من الذهب الخالص صورة للملكة البالغة من العمر 96 عاما على أحد وجهيها، وعلى الوجه الآخر الأحرف الأولى من اسم الملكة ولقبها يعلوها تاج.

واستغرق سك العملة البريطانية التي يبلغ قطرها 22 ملليمترا (8.7 بوصة)، 400 ساعة، كما تبلغ قيمتها 15 ألف جنيه إسترليني (348,351 جنيه مصري).

من جانبه، قال المدير الفني في دار سك العملة الملكية، بول مورجان: «كونها أكبر عملة معدنية في المملكة المتحدة حتى الآن، فقد أتاح لنا حجم القطعة وقطرها الوصول إلى مستوى استثنائي من الدقة والتفاصيل».

من جانبه، أضاف جامع الأعمال الخاص الذي لم يكشف عن اسمه في بيان، أن تصميم العملة تكريم مناسب للملكة.

جدير بالذكر أن دار سك العملة الملكية أصدرت 1.3 مليون قطعة نقدية من فئة 50 بنسا، للاحتفال بمرور 70 عاما على صعود الملكة إليزابيث على العرش، وهي المناسبة التي تحتفل بها بريطانيا على مدار أربعة أيام من الفعاليات على مستوى البلاد الشهر المقبل.

