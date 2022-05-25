الهند وباكستان والبرازيل وتركيا.. لماذا رفضت هذه الدول الضغوط الأمريكية الكبيرة من أجل معاقبة روسيا.. بوليتيكو تنصح بايدن بالعيش في عالم الواقع وطرد الأوهام

الغرب يصر على معاقبة روسيا بزعم الدفاع عن الديمقراطية

دول كثيرة في العالم حتى إسرائيل اختارت مصالحها الخاصة عن التورط فيما لا فائدة منه

المجلة اتهمت أمريكا بالكيل بمكيالين.. واشنطن أول من تخالف القانون الدولي إذا تعارض مع مصالحها



ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن المخاطر الأخلاقية والاستراتيجية التي تنطوي عليها حرب أوكرانيا يجب التحرك بالدفاع عنها لأسباب عدة.

وتقول مجلة “بوليتيكو”، إن أوكرانيا ضحية للعدوان الروسي، وإن الأمر لا يتعلق باستقلال أوكرانيا فحسب، بل يتعلق أيضًا برغبة العالم الديمقراطي في الدفاع عن "النظام الدولي القائم على القواعد المستقرة"، وبالتالي فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، رجل سلطوي غزا بلدا دونما مبرر.

ولكن في كثير من أنحاء العالم، كان الحماس الأخلاقي الواضح في الرد الغربي على هجوم روسيا على أوكرانيا، غائبًا بشكل ملحوظ.

ظلت دول مثل الهند والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا وتركيا وإندونيسيا غير ملتزمة إلى حد كبير، تعمل في الغالب لحماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، غير منضوية مع العقوبات الغربية على روسيا.

وامتنعت بعض الدول، مثل الهند، عن جميع قرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى معاقبة روسيا.

وصوت آخرون على بعض القرارات الأممية، لكن جميعهم رفضوا تأديب روسيا علنًا، ونتيجة لذلك، تعرض البعض، ولا سيما الهند، لانتقادات شديدة في الولايات المتحدة.

تشترك هذه الدول في أنها تميل إلى اعتبار الحرب في أوكرانيا صراعًا إقليميًا، وليس، كما يفعل الغرب، تهديدًا خطيرًا للاستقرار العالمي والقوانين والأعراف التي يقوم عليها النظام العالمي.

في الواقع، لم يدعم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الغزو الروسي، لكنه رأى أن سعي واشنطن الدؤوب لتوسيع نفوذ حلف الناتو ساهم في تفاقم الأزمة مع روسيا في أوروبا، وهو ما تحول في النهاية إلى حرب.

لقد وضعت دول أخرى مصالحها الوطنية فوق دعوات الولايات المتحدة لعزل ومعاقبة روسيا.

لم تدين إسرائيل وتركيا روسيا علنًا، وتحاولان حماية الفوائد الملموسة المهمة من علاقاتهما معها بالإضافة إلى إمكانية العمل كوسيط بين كييف وموسكو.

الهند، من جانبها، تواصل تقييم علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، ومنذ الغزو، استفادت من الأسعار المخفضة لشراء أكثر من ضعف كمية النفط الروسي عما كانت عليه في عام 2021 بالكامل.

تعتقد هذه الدول أن الجهود الدولية يجب أن تركز على تعزيز تسوية تفاوضية في أوكرانيا، وليس استخدام الحرب كفرصة لعزل روسيا، ناهيك عن إضعافها.

ويقول الاختلاف مع وجهات نظر أمريكا إن جهود الولايات المتحدة لإبعاد روسيا إلى مرتبة الدول المنبوذة ستفشل، ليس لأن العديد من الدول تدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن لأنها تريد حماية الفوائد الخاصة التي تجنيها من علاقتها مع موسكو. ويعتقدون أيضًا أن إدانة روسيا علنًا لن تفعل شيئًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

في الغرب، يُنظر على نطاق واسع إلى عدم رغبة هذه الدول في اختيار أحد الجانبين، وتوبيخ روسيا، والوقوف إلى جانب أوكرانيا، وفرض عقوبات على أنها مفلسة أخلاقياً وساذجة من الناحية الاستراتيجية.

للإعلان عن تعاستها، لجأت الولايات المتحدة في بعض الأحيان إلى تهديدات غير خفية.

خلال زيارة للهند، حذر داليب سينج، نائب مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي، من أن الدول التي تقوض نظام العقوبات الأمريكية ضد موسكو قد ينتهي بها الأمر بدفع ثمن اقتصادي. في مؤتمر صحفي عقد في 18 مارس، كانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد صريحة بنفس القدر، حيث قالت: "لا يمكنك الوقوف على الهامش ومشاهدة العدوان الذي نراه يحدث في أوكرانيا وتقول إنك ستكون محايدًا حيال ذلك".

وأمام هذا، اقترح بعض كبار المشرعين الأمريكيين في أن تفكر واشنطن في فرض عقوبات على الهند.

لكن، لم تلق التهديدات آذانًا صاغية في العديد من البلدان التي تنتمي إلى الجنوب العالمي - وهو مصطلح شامل لمجموعة من البلدان الآسيوية والأفريقية وأمريكا الجنوبية - والتي رد بعضها في بعض الأحيان بغضب على محاولة لوي الذراع الأمريكية لهم.

ومن الأمثلة الواضحة؛ الموقف الذي اتخذه عمران خان، رئيس وزراء باكستان حتى وقت قريب، بالرفض للإملاءات الغربية، ما أثار غضب الاتحاد الأوروبي، الذي طالب باكستان بأن تصوت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينتقد روسيا.

ورد خان حينها وقال: "هل نحن عبيدكم حتى نفعل ما تقولونه؟".

على الرغم من أن الهند وباكستان خاضتا عدة حروب ضد بعضهما البعض، إلا أن مواقفهما بشأن حرب أوكرانيا متشابهة، مما يعكس عدم الرغبة في المخاطرة باستعداء روسيا.

تتمتع الهند بعلاقة وثيقة مع موسكو منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، ورفضت الوقوف ضد روسيا، وذلك على الرغم من أنها الآن أقل اعتمادًا على الأسلحة الروسية ولديها علاقات اقتصادية وأمنية واسعة النطاق مع الولايات المتحدة، إلا أن روسيا تظل أكبر مورد عسكري لها، حيث تمثل ما يقرب من نصف واردات الدفاع الهندية.

بدأت روسيا أيضًا في تنفيذ مشروعات زراعية في باكستان، بل وزودت موسكو باكستان بكمية من الأسلحة منذ عام 2016، بل وأجرت موسكو أيضًا تدريبات مشتركة مع الجيش الباكستاني.

ولذلك، فلا عجب في أن يرفض خان الانجراف إلى الانحياز إلى جانب حرب أوكرانيا، وأن يتبع خليفته، شهباز شريف، نفس المسار.

وقالت المجلة إن هناك البرازيل أيضا، التي يعتمد اقتصادها البالغ 1.4 تريليون دولار - الأكبر في أمريكا اللاتينية - بشكل كبير على المبيعات الزراعية، والتي جعل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من أولوياته الترويج لها.

يدر فول الصويا، أكبر صادرات البرازيل الزراعية، ما يقرب من 29 مليار دولار، وتتطلب زراعة هذا المحصول سمادًا، وتستورد البرازيل 85 بالمائة مما تحتاجه، وتمثل روسيا 23 بالمائة من هذه الواردات.

ولا تريد البرازيل أن توقف هل روسيا مبيعات الأسمدة لها إذا بدأت البرازيل في دعم العقوبات الغربية ضد موسكو، كمل لا يريد بولسونارو معرفة الجواب.

لقد صوتت البرازيل بالفعل لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 مارس الذي يدين روسيا لكن سفيرها علل التصويت بعدم تأييدهم للحرب، لكن انتقد أيضا "التطبيق العشوائي للعقوبات".

ومن الدول الموالية لروسيا - روسيا البيضاء وسوريا، واللذان على سبيل المثال لهما أسبابهما الخاصة لدعم الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك اعتمادهما الاقتصادي والعسكري شبه الكامل على موسكو.

لكن آخرين تجنبوا إدانة روسيا علانية لسبب مختلف، معتقدين أن التنديد لن يغير سلوك روسيا، بل سيزيد من الاستقطاب الناتج عن الحرب، وبالتالي يقلل من فرصة التوصل إلى تسوية سياسية.

في حين أن مثل هذه التسوية لا تلوح في الأفق، فإن هذه الدول لا ترغب في تقويض احتمالات مفاوضات نهاية الحرب في وقت لاحق.

وبالتالي، حتى عندما صوتت المكسيك لصالح قرار 2 مارس، فإنها تعارض العقوبات على أساس أن مثل هذه الإجراءات العقابية ستجعل استئناف المفاوضات الدبلوماسية أكثر صعوبة.

يفسر هذا المنطق أيضًا رفض إندونيسيا، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين الاقتصادية للعقوبات، حيث رفض عدم دعوة بوتين لحضور قمة نوفمبر في بالي على الرغم من حث واشنطن على ذلك.

على الرغم من أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يدرك أن مشاركة بوتين يمكن أن تؤدي إلى مقاطعة غربية.

مثل المكسيك، صوتت إندونيسيا لصالح قرار 2 مارس، لكنها تعتقد أن استراتيجية عزل روسيا ستؤدي إلى نتائج عكسية.

في العام المقبل، ستترأس الهند مجموعة العشرين، ومن غير المرجح أن يغلق رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي امتنعت بلاده عن التصويت على القرار، الباب أمام بوتين للأسباب نفسها.

وحول استخدام لغة صارمة تدين الغزو الروسي لأوكرانيا في قمة الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا هذا الشهر في واشنطن العاصمة، لم يتضمن البيان المشترك الختامي سوى دعوة لإنهاء القتال وتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، والتمسك بمبادئ "السيادة والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي"، ولم يتم ذكر اسم روسيا، ناهيك عن توبيخها.

كما لم يكن أداء الولايات المتحدة أفضل في الاجتماع الذي ضم 21 دولة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) الذي أعقب ذلك في بانكوك.

وبينما كان وزير التنمية الاقتصادية الروسي يستعد لإلقاء كلمة أمام التجمع، انسحبت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، التي انضم إليها مندوبون من أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا، وبقي الحاضرون الآخرون في أماكنهم.

رفضت الدول المحورية في الجنوب العالمي اتباع خط واشنطن لسبب مهم آخر، تمثل في الخوف، وحتى الاستياء، من استخدام الولايات المتحدة لهيمنة الدولار لفرض عقوبات على البلدان بوتيرة متزايدة.

بعض هذه الدول - بما في ذلك الهند وباكستان بعد تجاربهما النووية عام 1998 وتركيا بعد شرائها لنظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 - تعرضت للعقوبات الأمريكية نفسها.

وقالت “بوليتيكو” في تحليلها المطول، إن هناك درسا مهما يجب تعلمه: “بالنسبة للعديد من البلدان خارج أمريكا الشمالية وأوروبا، يعد الاختيار بين الأطراف المختلفة في مواجهة بين روسيا والغرب، استراتيجية خاسرة تفوق تكاليفها الفوائد بشكل كبير”.

علاوة على ذلك، لا يمكن للولايات المتحدة أن تتوقع بشكل معقول منهم التضحية بمصالح مهمة للدفاع عن المعايير العالمية التي تنحيها واشنطن نفسها جانبًا عندما ترى ذلك مناسبًا، ولذلك، فإن تصوير الدول التي لم تحذو حذو الغرب تجاه روسيا وتصويرهم كمتعاطفين مع بوتين استنتاج خاطئ.

واعتبر تحليل المجلة أن الهجوم الروسي على أوكرانيا غير قانوني، وبالتالي، يحق لأوكرانيا الدفاع عن استقلالها ويجب أن تُمنح الوسائل اللازمة للقيام بذلك.

ومع ذلك، تقول المجلة إنه "لا ينبغي لنا أن نخدع أنفسنا بشأن المدى الذي سيذهب إليه بقية العالم في دعم أوكرانيا. لدى واشنطن عادة سيئة في افتراض أنه، بالقدر المناسب من الضغط أو الحوافز، ستصطف الدول الأخرى في النهاية خلف الولايات المتحدة، وهي تحاول حل مشكلة أو إدارة أزمة أو معاقبة معتدٍ".

واعتبرت المجلة أن السياسة الدولية هي قضية أكثر تعقيدًا بكثير، حيث يعتمد شكل العالم إلى حد كبير على مكان وجود دولة معينة ومصالحها ومقدار هذه المصالح التي يمكن أن تضحي بها بشكل معقول، وبالتالي سيكون من الأفضل للولايات المتحدة أن تعيش في عالم الواقع مهما كان ذلك محبطًا.