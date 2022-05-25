سقوط لصين سرقا دراجة نارية من مواطن بالإكراه في القاهرة

تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة دراجة نارية من أحد المواطنين بالإكراه

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بأنه حال سيره بالدراجة النارية خاصته بدائرة القسم ، فوجئ بقيام (شخصين) يستقلان مركبة "توك توك" قاما باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح أبيض واستوليا منه على الدراجة خاصته ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" وعاطل - مقيمان بدائرة القسم).

و بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (الدراجة النارية ملك المُبلغ – مركبة توك توك ملك أحدهما - سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة - عدد ( 5 ) لفافات بداخلها كمية من مسحوق الهيروين المخدر) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين ، وإتهمهما بسرقته بالإكراه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.