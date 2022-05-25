عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ جنوب سيناء: نسعى لعودة السياحة في مصر إلى سابق عصرها

اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يأمل أن تقوم مدينة نيش الصربية بفتح خط طيران بين نيش ومدينة شرم الشيخ، مثل خط طيران الموجود بين مدينتي نيش، والغردقة، معقباً: "هما شغالين مع الغردقة بـ 3 أو 4 رحلات .. وشغالين كويس أوي".  
وأضاف خالد فودة خلال لقاء خاص مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن هذا كان بسبب عدم نشر الدعاية في صربيا، معقبا: "عشان كد أنا زورت صربيا في أغسطس الماضي، وعملت دعاية هناك .. لأن لو مفيش دعاية يبقى مفيش حد هيجيلك .. محدش هيبقى عارفك".
ونوه محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ منتجع عالمي، معقباً: "عمدة نيش الصربية مصممة انها تشغل خط الطيران بينهم وبين شرم الشيخ، وأنا متحمس جداً لهذا".  
وتابع خالد فودة أن هذه العلاقات بين مصر وصربيا تعمل على تقريب شعوب البلدين، معقباً: "احنا مش عايزين نقعد .. احنا عايزين نتحرك هنا وهنا .. احنا اللي مشغلنا دلوقتي الدول اللي احنا عملنا معاها اتفاقيات تعاون بعد حادثة الطائرة الروسية".
وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن عندما وقعت الحرب الروسية الأوكرانية، كان يوجد بمصر حوالي 11 ألف أوكراني، و20 ألف روسي، معقباً: "لذلك احنا بنحاول نتعاون مع دول عديدة، ونعوض الفقد اللي حصل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية .. وبنسعى أكثر كي تعود السياحة في مصر إلى سابق عصرها". 

محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة مدينة نيش الصربية شرم الشيخ الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

قرار نهائي.. كاف: تذاكر نهائي أبطال أفريقيا مناصفة بين الأهلي والوداد.. خاص

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

انخفاض أسعار الذهب وصعود الدولار | تفاصيل

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

موضوعات متعلقة

في يومها العالمي.. متاحف مصر تبرز دور المرأة المصرية عبر التاريخ

السياحة: مصر لم تُجبر أي سائح أوكراني على مغادرة البلاد.. فيديو

أول حدث بمقر القوى العاملة في العاصمة الإدارية .. سعفان يشهد توقيع اتفاقية عمل جماعية تحقق مزايا لـ 3000 عامل بالشرقية للدخان .. ويفتتح ملتقى توظيف يوفر 3000 فرص عمل

زراعة 1000 شجرة زيتون في قرى جنوب الشيخ زويد

الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب: انشقاق قادة تنظيم أنصار بيت المقدس.. وتنمية شاملة في سيناء

بين التوفير والتطوير.. ماذا قدمت مصر لأبنائها في مشروعات الإسكان؟

نشرة أخبار العالم.. زيلينسكي يحذر من خطورة الـ24 ساعة القادمة.. انطلاق المفاوضات بين كييف وموسكو في بيلاروسيا.. ولاتفيا تسمح لمواطنيها بالقتال في أوكرانيا

تقرير من الأمم المتحدة يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب |وهذا مضمونه

ترشيحاتنا

لا يستحق تراب مصر.. برلمانية تطالب بسحب الجنسية من الإرهابي عمرو واكد

مصرع فتاة وإصابة11 آخرين في حادث بطريق القاهرة أسيوط الغربى

احذر.. الحبس سنة وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويش موجات البث الإذاعي

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعية لنشر الفضائل ومواجهة الرذائل بعنوان: وليستعفف

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الشركات الصغيرة والمتوسطة أساس الاقتصاد المصري

بعد ارتفاع الحرارة.. هاني الناظر يكشف أفضل وقت للحصول على فيتامين د

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

عفاريت الأسفلت.. كيف تسبب سائق حشاش في فجيعة 9 أسر بالمنيا؟

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

فابيو كارفاليو.. من هو خليفة محمد صلاح الجديد في ليفربول

فيديو

ضبط حشيش مع طالب بـ جامعة المنصورة.. ما القصة.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

الحياة مش كلها وردي.. أسرار في حياة أحمد رمزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ