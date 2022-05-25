محافظ جنوب سيناء: نسعى لعودة السياحة في مصر إلى سابق عصرها

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يأمل أن تقوم مدينة نيش الصربية بفتح خط طيران بين نيش ومدينة شرم الشيخ، مثل خط طيران الموجود بين مدينتي نيش، والغردقة، معقباً: "هما شغالين مع الغردقة بـ 3 أو 4 رحلات .. وشغالين كويس أوي".

وأضاف خالد فودة خلال لقاء خاص مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن هذا كان بسبب عدم نشر الدعاية في صربيا، معقبا: "عشان كد أنا زورت صربيا في أغسطس الماضي، وعملت دعاية هناك .. لأن لو مفيش دعاية يبقى مفيش حد هيجيلك .. محدش هيبقى عارفك".

ونوه محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ منتجع عالمي، معقباً: "عمدة نيش الصربية مصممة انها تشغل خط الطيران بينهم وبين شرم الشيخ، وأنا متحمس جداً لهذا".

وتابع خالد فودة أن هذه العلاقات بين مصر وصربيا تعمل على تقريب شعوب البلدين، معقباً: "احنا مش عايزين نقعد .. احنا عايزين نتحرك هنا وهنا .. احنا اللي مشغلنا دلوقتي الدول اللي احنا عملنا معاها اتفاقيات تعاون بعد حادثة الطائرة الروسية".

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن عندما وقعت الحرب الروسية الأوكرانية، كان يوجد بمصر حوالي 11 ألف أوكراني، و20 ألف روسي، معقباً: "لذلك احنا بنحاول نتعاون مع دول عديدة، ونعوض الفقد اللي حصل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية .. وبنسعى أكثر كي تعود السياحة في مصر إلى سابق عصرها".