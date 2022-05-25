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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: ندعم أي إجراءات لخفض حدة التصعيد في أوكرانيا

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأوكراني

التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، الأربعاء، مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2022.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، شهد اللقاء مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ولكل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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