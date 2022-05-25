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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل طرحه بساعات.. سميرة سعيد تكشف صعوبات وكواليس كليب يلا روح

سميرة سعيد
سميرة سعيد

كشفت الفنانة سميرة سعيد تفاصيل كليب أغنيتها الجديدة “يلا روح” والتى من المقرر ان يتم طرحها اليوم على قناتها على موقع اليوتيوب. 

وقالت سميرة سعيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "mbc trending" : "الأغنية كلامها وطريقة الغناء، وكل حاجة فيها مغربية، وإيقاعها مقسوم وهو إيقاع محبوب في مصر وكل الوطن العربي".

وأضافت سميرة سعيد : "أتعاون في الأغنية مع مجموعة من الشباب المغربي لأول مرة".

وتحدثت سمير سعيد عن اللوك الذى تظهر به فى الكليب قائلة : "عملت شعري راستا أول مرة سنة 1997، وكان موضوع متعب جدا، ومع الأغنية الجديدة عشت نفس العذاب، وأكثر بسبب تفاصيلها الكثيرة".

وأوضحت : "كنت شايلة 3 كيلو فوق دماغي، وجلست 4 ساعات على الكرسي، ومن وقت إلى آخر أخذ دقيقة أتمشى، لأن رجلي نملت، لكن بعد مشاهدة النتيجة قلت الموضوع يستاهل والفريق عمل مجهود رائع".

تطرح الفنانة سميرة سعيد اليوم أغنيتها الجديدة باللهجة المغربية "يلا روح"، في على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يلا روح | سميرة سعيد تطرح أحدث أغانيها باللهجة المغربية.. غدا

سميرة سعيد تطرح أغنيتها المغربية "يلا روح" في يونيو

سميرة سعيد تروج للكليب 

ونشرت سميرة سعيد برومو الأغنية عبر حسابها بتطبيق انستجرام وعلقت عليه :" يلا روح الأربعاء 25/5”.

وظهرت سميرة سعيد على ملصق (أفيش) أغنيتها المغربية الجديدة "يلا روح"، بزي قبائلي ووشم، وهي الأغنية المغربية التي تعود بها لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة عن آخر أغنية مغربية طرحتها.


الأغنية من كلمات الشاعر محمد المرضي وبوعمر حكيم، وألحان عادل خياط وبوعمر حكيم وبوعمر مهدي، والمدير الإبداعي نضال هاني.

وكانت آخر أعمال سميرة سعيد أغنية "الوقت الحلو"، ضمن ألبوم "إنسان آلي"، من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب، وهندسة صوت أمير محروس، وإخراج نضال هاني، وإنتاج سميرة سعيد.

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