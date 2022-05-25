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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يوقع مرسومًا لمنح الجنسية الروسية لسكان خيرسون وزابوريجيا بـ أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، اليوم الأربعاء، يسهل على الأوكرانيين في أجزاء من منطقتي خيرسون وزابوريجيا التي تسيطر عليها القوات الروسية الحصول على الجنسية الروسية.

ووفقًا للمرسوم المنشور على بوابة حكومية، سيتم إجراء تعديلات على المرسوم الحالي المستخدم لتبسيط العملية لسكان جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية أو جمهورية لوجانسك الشعبية.

وسلمت روسيا مئات الآلاف من جوازات السفر الروسية إلى سكان دونيتسك ولوجانسك قبل الغزو الهائل لأوكرانيا في 24 فبراير، مما ساعد على خلق واحدة من الذرائع لشن حرب أوسع.

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