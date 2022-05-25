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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: مقترح تشريعي بحلول يوليو حول جوازات السفر الرقمية للمنتجات

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قالت كلوديا دي برناردينو، خبيرة مشروع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، إن اللجنة اتخذت تدابير لوضع بند تحسين للشفافية وإمكانية التتبع للمنتجات في التشريعات والنصوص.

وأوضحت برناردينو، خلال مؤتمر منظمة اليونيدو تحت عنوان “تسريع العمل من أجل صناعة الملابس  - تسخير إمكانات الابتكار للعناية الواجبة وتقليل الأثر البيئي - الطريق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في مصر”، أن لجنة الأمم المتحدة وضعت
معايير اقتصادية لاوروبا فى إطار التغيرات المناخية.

وقالت خبيرة مشروع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، إن هناك الكثير من الشركات التى تقدم الوعود حول المنتجات المستدامة، إلا أنه لا يتم الوفاء بتلك الوعود.

وأوضحت برناردينو أنه وفقا للمفوضية الأوروبية فإن 56% من المستهلكين كان لديهم قرارات أكثر استدامة قبل جائحة كوروناف، فيما يجد 61% من المستهلكين  صعوبة فى تفاصيل المنتجات التى يستهلكونها، لافتة إلى أنه يجب التركيز على مدي مصداقية وعود الشركات عن الاستدامة.

وأضافت: "اتخذنا مبادرة نتبع فيها استراتيجية لإصدار جوازات السفر الرقمية للمنتجات، وسنقدم مقترحا تشريعيا بحلول يوليو المقبل حول جوازات السفر الرقمية للمنتجات".

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