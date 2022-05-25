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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب عن تصريحات محمد صلاح بالانتقام من ريال مدريد: لا أؤمن بالفكرة

صدى البلد

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه لا يؤمن بفكرة الانتقام مشيراً إلى أن الريدز عاصر ليلة قاسية عام 2018.

كان صلاح تحدث في أكثر من مناسبة عن رغبته في ملاقاة الفريق الملكي للثأر من خسارة نهائي 2018 والخروج مصابا بعد نحو نصف ساعة.

وقال كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: “أنا لا أؤمن بفكرة الانتقام لكني أتفهم ذلك، لا أعتقد أنها كانت فكرة رائعة، أتفهم أن صلاح يريد أن يصحح الأمر”.

وتابع: “ليلة نهائي 2018 كانت ليلة قاسية بالنسبة لنا، وكان من الصعب علينا تحملها، كنا نعاني من بعض الإصابات، وعاد اللاعبون في الوقت المناسب للنهائي، ولم نتمكن من استبدال صلاح بلاعب مثله”.

وأضاف: “ما حدث يوم الأحد في الدوري الإنجليزي كان صعبا من الناحية النفسية، فقط بسبب التقلبات في المباراتين”.

وعن مواجهة كارلو أنشيلوتي اختتم: "إنه أحد أنجح المدربين في العالم وهو نموذج يحتذى به فيما يتعلق بكيفية تعامله مع النجاح، وهو أحد أفضل الأشخاص الذين يمكنك أن تلتقي بهم على الإطلاق".

ويواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم السبت القادم، في إطار نهائي بطولة دوري ابطال أوروبا.

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