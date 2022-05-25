شاهد .. بوستر العرض المسرحي صانع البهجة لـ نجيب الريحاني

طرح المخرج ناصر عبد المنعم، بوستر العرض المسرحى "صانع البهجة" الذي يتناول سيرة الفنان نجيب الريحانى.

ومن المقرر عرض العرض المسرحي “صانع البهجة” خلال الفترة القليلة المقبلة على مسارح الدولة المختلفة.

وكان المخرج المسرحى ناصر عبد المنعم قد نشر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن التحضيرات التي يقوم بها لعمل مسرحي جديد يجمعه بالفنان توفيق عبد الحميد.

وقال ناصر عبد المنعم: قريباً إن شاء الله، يجمعنا عمل جديد بعد فترة طويلة مضت على آخر أعمالنا معاً "رجل القلعة"، التحضيرات الأولى للعمل الجديد تجري حالياً، والله الموفق.