8 ثقوب في الأمعاء.. إنقاذ حياة طفلة ابتلعت 27 حبة مغناطيسية بالسعودية

أنقذ فريق طبي جراحي بمستشفى الولادة والأطفال في السعودية طفلة بعدما ابتلعت 27 حبة مغناطيسية أدت إلى مضاعفات صحية.



وبحسب ما ورد في احد المواقع، تمكّن الفريق الجراحي للأطفال في المستشفى من إنقاذ الطفلة التي كانت تعاني من ألم في البطن وقيء مستمر لأكثر من أسبوعين.

8 ثقوب في الأمعاء

وتَبَين بعد إجراء الفحوصات والأشعة السينية، وجود 27 حبة مغناطيسية من "مكونات لعبة" في الجهاز الهضمي، ما تسببت في حدوث أكثر من 8 ثقوب في جدار الأمعاء.



وباشر الفريق الطبي على الفور، إجراء تدخل جراحي دقيق من خلال عمل ثقوب صغيرة في جدار البطن، واستخراج 27 حبة مغناطيسية وخياطة الثقوب المعوية، وتكللت العملية بالنجاح.

واستغرقت العملية 3 ساعات ونصفاً، مع متابعة حالة الطفلة حتى تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.



يشار إلى أن مستشفى الولادة والأطفال في حفر الباطن حصل على المركز الأول على مستوى مستشفيات وزارة الصحة في برنامج وازن.

برنامج وازن

وهو أحد برامج الوكالة العلاجية، ويعتمد على بطاقة الأداء المتوازن لقياس إنجاز الأهداف الاستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة السعودية.



وبحسب وزارة الصحة، يهدف البرنامج وازن إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وإعداد التقارير عن نتائج أداء مائة مستشفى حول السعودية، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق المؤشرات، لضمان تحقيق أهدافها، ومبادراتها، ومشروعاتها المعتمدة.



كما يهدف إلى تحديد وتحليل المخاطر، وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مساراتها؛ لتحقيق أهدافها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال. ويجري العمل ليشمل البرنامج مستشفيات السعودية كافة.



وأشارت الصحة إلى أن البرنامج يستعرض عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: تجربة المريض، وبرنامج أداء الصحة، والامتيازات السريرية، والجودة وسلامة المرضى، والسجلات الطبية، وتنمية الموارد المالية.