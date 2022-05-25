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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة صدمها جرار زراعي في قطور بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت طفلة مصرعها بقرية الشين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، صدمها جرار زراعي، أثناء سيرها بالطريق العام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي.

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تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغ بوقوع حادث دهس وحالة وفاة، بقرية الشين بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص، أن الطفلة  تدعى "حنين. م - 9 سنوات" صدمها جرار زراعي أثناء سيرها في أحد شوارع القرية ونتج عن الحادث إصابتها بكسور خطيرة، ونزيف في المخ، وجرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها ولفظت أنفاسها.

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تحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي.

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