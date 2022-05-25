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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عميد تجارة القاهرة: لدي أكبر برنامج للتدريب على مهارات الالتحاق بالجهاز المصرفي

صدى البلد

قال الدكتور جمال شحاتة عميد تجارة القاهرة، إنه شارك الطلاب لعب كرة القدم، وذلك لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، موضحًا أنه منذ تولى المسئولية وأخذ على نفسه عهد أنه سيكون عميد الطلاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن المجتمع المصري شاب، و أنه يتواصل مع الشباب بشكل يومي.

ولفت إلى أن، يمارس لعب الكرة منذ الصغر، وشارك الطلاب، من أجل التشجيع، و التدريبات تكون لـ الطلاب بالمجان، معلقًا " لدي أكبر برنامج لتدريب الطلبة على مهارات الالتحاق بالجهاز المصرفي"  .

وأشار إلى أنه قريب من الطلاب ويستمع لكل الشكاوي، واكد أنه سعيد بلقب عميد الطلاب، وأنه خلال عمله كعميد للجامعة لمدة عامين يستمع للجميع. 

وكشف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتمام بالشباب، وكل عام يعقد مؤتمر لـ الشباب، معلينا ان نسير على طريق الرئيس السيسي.

 

 

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