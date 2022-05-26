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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

40 رحلة.. وزير بريطاني: نريد أن يأتي شعبنا لمصر بغرض السياحة

طارق أحمد
طارق أحمد

كشف اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون جنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا ، تفاصيل زيارته لـ مصر .

 

وقال طارق أحمد  في  تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لاحظنا خلال الأسبوع الحالي زيادة في عدد الرحلات السياحية القادمة إلى مصر  من بريطانيا ".

 

وتابع طارق أحمد :" عدد الرحلات البريطانية لـ القاهرة بغرض السياحة تصل لـ 40 رحلة تقريبا  في بعض الوجهات الرئيسية لقضاء العطلات ".

 

وأكمل طارق أحمد :"  يمكن للسائح أن يأتي للقاهرة لقضاء أجازة كاملة ويمكن ان يتوجه لعدة مناطق اخرى في مصر مثل شرم الشيخ وجنوب سيناء  ونريد ان يأتي البريطانيين على مصر للسياحة".

 

وزير مصر بريطانيا السياحة اخبار التوك شو

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