40 رحلة.. وزير بريطاني: نريد أن يأتي شعبنا لمصر بغرض السياحة

كشف اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون جنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا ، تفاصيل زيارته لـ مصر .

وقال طارق أحمد في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لاحظنا خلال الأسبوع الحالي زيادة في عدد الرحلات السياحية القادمة إلى مصر من بريطانيا ".

وتابع طارق أحمد :" عدد الرحلات البريطانية لـ القاهرة بغرض السياحة تصل لـ 40 رحلة تقريبا في بعض الوجهات الرئيسية لقضاء العطلات ".

وأكمل طارق أحمد :" يمكن للسائح أن يأتي للقاهرة لقضاء أجازة كاملة ويمكن ان يتوجه لعدة مناطق اخرى في مصر مثل شرم الشيخ وجنوب سيناء ونريد ان يأتي البريطانيين على مصر للسياحة".