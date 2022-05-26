اليوم.. مجدي كامل يناقش رسالة الدكتوراه

يناقش الفنان مجدي كامل بعد غد الخميس، رسالة الدكتوراه تحت إشراف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق.

رسالة الفنان مجدي كامل تحت عنوان “أسس تدريب الممثل لتطوير عنصر الإيقاع للأداء التمثيلي في العرض المسرحي”.



يناقش الرسالة كل من الدكتور أشرف زكى مناقشا ومقررا، ود.سمير حسين المصيلحى، ود.سحر أمين، وذلك بقاعة مندور بالمعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.



وكانت أخر أعمال الفنان مجدي كامل خلال شهر رمضان الماضي هو مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي، مي سليم، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال.