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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصرية بنيس الفرنسي: فخورة ببلدي وأسعى لأكون أفضل لاعبة بالدوري

مروة عيد عبد الملك
مروة عيد عبد الملك

قالت  المصرية مروة عيد عبد الملك لاعبة نيس الفرنسي، إنها فازت بلقب هداف الدوري الفرنسي لكرة اليد بـ  143 هدف خلال 22 مباراة، ومرشحة لـ جائزة أفضل لاعبة فى الدوري بالتصويت. 

وأضافت مروة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أنه فى الفريق من عام 2015، ومحترفة منذ عام 2010. 

ولفتت إلى أنها مستمرة فى فرنسا، وأنها بدأت الاحتراف فى درجة ثالثة، وبعد ذلك انتقلت لـ الدرجة الثانية، وبعد ذلك انتقلت لـ فريق نيس منذ 7 سنوات. 

وأشارت إلى أنها قامت بالتوقيع لـ نيس لمدة 3 سنوات، وفى لقطة طريفة من الإعلامي يوسف الحسينى قال :" ما شاء الله نمسك الخشب،.. عندنا محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي و مروة فى الدوري الفرنسي". 

وأوضحت أنها سعيدة باللعب بالدوري الفرنسي، وتلعب مع أفضل لاعبي العالم، ولديها اسم بالدوري الفرنسي، و الجميع يعلمها.

وكشفت أن مصر تتغير لـ الأفضل، ونحن نمثل مصر فى الخارج، وأعربت عن سعادتها بذكر أى مصري أو مصرية فى الصحف الخارجية.

وأوضحت أن الجميع فخور كونه من مصر، و الجميع يسعى لتحقيق الأفضل من اجل مصر، ورفع اسم مصر فى العالم.

 

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