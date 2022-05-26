جميل عفيفي: السيسي وضع إستراتيجية مهمة وهي الانفتاح على القارة

قال الكاتب الصحفى بالأهرام جميل عفيفي، إن هناك تعاونا كبيرا بين القارة الأفريقية، فى المجال الصحفي، موضحًا أنه يتم عمل دورات تدريبية كل عام، وهناك أفارقه يأتون لـ مصر.

وأضاف جميل عفيفي، خلال حواره ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك تعاون بين الصحفيين بـ القارة و مصر، وأنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى 2014، و هناك تعاون فى جميع المجالات.

ولفت إلى أن، الرئيس السيسي، وضع استراتيجية مهمة وهي عودة العلاقات بالقارة، و الانفتاح على القارة، مؤكدًا مصر قبل تولى الرئيس السيسي، بعدت عن القارة الأفريقية، وهناك قدرة إقليمية و دولية تدخلت فى القارة الأفريقية لتقديم الخدمات.

وأشار إلى أن ابتعاد مصر عن القارة، كان فى فترة، ولكن الرئيس السيسي، قام بحل هذه المشكلة، وأصبح لـ الرئيس جولات فى جميع القارة، لعودة العلاقات.