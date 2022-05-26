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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: منتدى دافوس فرصة كبيرة للعالم للخروج من الأزمة الحالية.. فيديو

التضخم
التضخم

قال دكتور عمرو سليمان، أستاذ الإقتصاد، إن أهم التحديات الإقتصادية التي تواجه العالم، أنه لم يتم الإنتهاء من فيروس كورونا، إضافة إلى وجود مشاكل بسلاسل الإمداد الغذائية والحرب الأوكرانية الروسية التي كان لها تأثير كبير على العالم.

 

وأضاف عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"خبر اليوم"، عبر فضائية “اون”، أن مشكلة التضخم أيضا كان لها سبب رئيسي في إرتفاع الأسعار في العالم، وسببت معاناه كبيرة للمواطنين حول العالم.

 

وتابع أستاذ الإقتصاد، أنه يخشى كثير من القادة والمفكرين في العالم بحدوث الكساد التضخمي، بمواجهة ارتفاع شديد في الأسعار وتراجع في المبيعات مما يؤثر على الإستثمارات وازدياد معدلات البطالة.

 

وأشار عمرو سليمان إلى أن سياسات علاج الركود تؤدي إلى التضخم، مؤكدا ان منتدى “دافوس” فرصة كبيرة للعالم للخروج من الأزمة الحالية.

 

فيروس كورونا كورونا ارتفاع الأسعار استثمار

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